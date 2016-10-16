Мирча Луческу: "Это шестая игра, когда "Зенит" судят московские арбитры"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 10-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) остался доволен результатом. По словам наставника, соперник смотрелся очень хорошо, но счет мог быть крупнее.

– Мы заработали очень важные три очка против хорошей команды, – цитирует Луческу пресс-служба "Зенита". – Если в первом тайме имели полное преимущество, то во втором тайме уверенно и смело выглядели хозяева. В соответствии со своим стилем, они часто поставляли мяч с фланга и навязывали борьбу в штрафной. Эти навесы были опасны, особенно передачи Кулакова и Данцева. У нас были хорошие моменты во втором тайме, но мы их не реализовали, в том числе два момента было у Дзюбы. Тогда счет мог бы стать крупнее.

Единственное, что мне неясно, так это то, что это шестая игра, когда нас судят московские арбитры. И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока, и этот момент можно сравнить с эпизодом во вчерашнем матче, когда необязательно было удалять Кудряшова, не видевшего игрока. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом. Еще раз хочу похвалить хозяев, которые провели второй тайм лучше всех команд, которые против нас выходили в этом сезоне.

– Согласно статистике, Чантурия значительно опережает Халка по успешным обводкам. Учитывали ли вы это?

– Я очень редко интересуюсь статистикой. Это больше необходимо болельщикам. Есть другие моменты, которые я анализирую.