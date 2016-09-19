Мирча Луческу: "Еще на сборах решили, что Кришито будет пенальтистом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Рубином" (4:1) в домашнем матче 7-го тура чемпионата России в эфире передачи "8-16" на телеканале "Наш футбол" подчеркнул, что команда хорошо выглядела в этой встрече с точки зрения психологии. Также Луческу отметил, что команда еще на сборах решила, что пенальтистом будет защитник Доменико Кришито.

– Переживал за сегодняшнюю игру, у команды был ночной перелет из Израиля. Сомневался, смогут ли футболисты полностью восстановиться, они смогли, – подчеркнул Луческу. – "Рубин" хорошо сыграл в предыдущем матче с "Уралом", мог побеждать еще более крупно. К тому же в казанской команде высококлассные футболисты, но взаимодействия пока не налажены. Порадовало, что мы выглядели хорошо ментально, действовали агрессивно. Забили быстрый гол и потом контролировали ход матча.

– Почему пенальти бил именно Кришито?

– У него самый точный пас, четкий удар. Еще на сборах решили, что Доменико будет пенальтистом. Были моменты, когда он уступал это право Александру Кержакову, Жулиану. Сейчас решил пробить сам.