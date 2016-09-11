Мирча Луческу: "Для "Арсенала" пять голов от "Зенита" – это недоразумение"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы в гостевом матче 6-го тура премьер-лиги над "Арсеналом" (5:0) отметил, что счет не соответствует тому, что происходило на поле.

– Сложно комментировать матч, когда на табло такой счет, – сказал Луческу. – Мы знали, что соперник начнет агрессивно, но потом взяли игру под контроль. И имели полное преимущество до конца. Забили два мяча в первом тайме, после чего окончательный результат стал ясен. Хотя мы неважно начали второй тайм, "Арсенал" сумел создать несколько моментов. Но мы забили еще и спокойно довели игру до победного конца.

На самом деле, счет не соответствует тому, что происходило на поле. У туляков хорошие игроки, может быть, сегодня у них не все получилось. Для них сегодняшний матч – это в некотором смысле недоразумение, думаю, в дальнейшем они будут выглядеть совсем по-другому.

– Создал ли вам "Арсенал" сегодня какие-то проблемы?

– У нас было большое желание завоевать три очка перед играми в Лиге Европы, чтобы настроение было хорошее. Сегодняшний результат позволяет с хорошим настроением готовиться к еврокубковым матчам. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)