23:59 14 мая | Футбол — РФПЛ

Миранчуки на шоу Урганта сбрили бороду Геркусу

Братья МИРАНЧУКИ бреют Илью ГЕРКУСА. Фото Первый канал Братья МИРАНЧУКИ бреют Илью ГЕРКУСА. Фото Первый канал Братья Миранчуки бреют Илью ГЕРКУСА. Фото Первый канал Братья Миранчуки бреют Илью ГЕРКУСА. Фото Первый канал
Братья МИРАНЧУКИ бреют Илью ГЕРКУСА. Фото Первый канал
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Футболисты "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки сбрили усы и бороду президенту "Локомотива" Илье Геркусу в эфире шоу "Вечерний Ургант".

В конце процедуры функционер сказал, что теперь клуб будет проигрывать все время, намекнув на известное спортивное суеверие. В ответ ведущий Иван Ургант предложил отдать усы и бороду Геркуса в музей "Поле Чудес".

В чемпионате-2017/18 "Локомотив" под руководством Юрия Семина завоевал золото в третий раз в истории - после сезона-2002 и 2004. Все о чемпионате России по футболу - здесь.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (2)
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MihailK7

Знаете, что за штpaфы ГИБДД можно не плaтить? Точнее их можно избeжать и это на 100% лeгaльно! Я нaклeил себе такую вот штуку http://bezcamer.blogspot.com мой номeр теперь не видно гaишникам вообще! Вид номeрa не меняется, поэтому это законно!

01:43

Musorschik

Судя по треникам, кедам, а также по тому, что лежит на столике, они еще геркулесовы ухо и палец кому-то по почте отправили )))

00:16

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