Миранчуки на шоу Урганта сбрили бороду Геркусу

Футболисты "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки сбрили усы и бороду президенту "Локомотива" Илье Геркусу в эфире шоу "Вечерний Ургант".

В конце процедуры функционер сказал, что теперь клуб будет проигрывать все время, намекнув на известное спортивное суеверие. В ответ ведущий Иван Ургант предложил отдать усы и бороду Геркуса в музей "Поле Чудес".

В чемпионате-2017/18 "Локомотив" под руководством Юрия Семина завоевал золото в третий раз в истории - после сезона-2002 и 2004. Все о чемпионате России по футболу - здесь.