Миранчуки на шоу Урганта сбрили бороду Геркусу

Футболисты "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки сбрили усы и бороду президенту "Локомотива" Илье Геркусу в эфире шоу "Вечерний Ургант".
В конце процедуры функционер сказал, что теперь клуб будет проигрывать все время, намекнув на известное спортивное суеверие. В ответ ведущий Иван Ургант предложил отдать усы и бороду Геркуса в музей "Поле Чудес".
В чемпионате-2017/18 "Локомотив" под руководством Юрия Семина завоевал золото в третий раз в истории - после сезона-2002 и 2004. Все о чемпионате России по футболу - здесь.
MihailK7
Знаете, что за штpaфы ГИБДД можно не плaтить? Точнее их можно избeжать и это на 100% лeгaльно! Я нaклeил себе такую вот штуку http://bezcamer.blogspot.com мой номeр теперь не видно гaишникам вообще! Вид номeрa не меняется, поэтому это законно!
01:43
Musorschik
Судя по треникам, кедам, а также по тому, что лежит на столике, они еще геркулесовы ухо и палец кому-то по почте отправили )))
00:16