17:37 | Футбол — РФПЛ

Миранчуки и Тарасов присоединились к "Локомотиву" на сборе


В расположение "Локомотива" на сборах в Австрии прибыли Дмитрий Тарасов, а также Алексей и Антон Миранчуки, сообщает официальный сайт клуба. Братья в составе сборной России принимали участие в чемпионате мира-2018, а у Тарасова недавно родился ребенок.

Игроки приехали на сборы вчера вечером, а сегодня уже провели первую тренировку с командой.

 

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