Миранчуки и Тарасов присоединились к "Локомотиву" на сборе

В расположение "Локомотива" на сборах в Австрии прибыли Дмитрий Тарасов, а также Алексей и Антон Миранчуки, сообщает официальный сайт клуба. Братья в составе сборной России принимали участие в чемпионате мира-2018, а у Тарасова недавно родился ребенок.
Игроки приехали на сборы вчера вечером, а сегодня уже провели первую тренировку с командой.
Смотрите, кто к нам приехал! Братья Миранчуки и Тарасов вчера вечером добрались до #РЖДтренировочныесборы, а сегодня утром провели первое занятие с командой– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 16 июля 2018 г.
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