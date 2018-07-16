Миранчуки и Тарасов присоединились к "Локомотиву" на сборе

В расположение "Локомотива" на сборах в Австрии прибыли Дмитрий Тарасов, а также Алексей и Антон Миранчуки, сообщает официальный сайт клуба. Братья в составе сборной России принимали участие в чемпионате мира-2018, а у Тарасова недавно родился ребенок.

Игроки приехали на сборы вчера вечером, а сегодня уже провели первую тренировку с командой.