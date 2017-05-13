Миранчук заменил Лоськова в матче с "Оренбургом"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов был заменен в первом тайме матча 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Ветеран отыграл чуть больше 12 минут. Его место на поле занял Алексей Миранчук. Капитанскую повязку 43-летний россиянин передал вратарю Гильерме.
Напомним, что Лоськов, выйдя на поле в этой игре, установил рекорд по количеству сезонов в чемпионатах России. Для полузащитника действующий сезон стал 20-м. Таким образом, он обошел Сергея Семака, который отыграл в премьер-лиге 19 сезонов.
ЗлобныйЖиртрест
показуха
20:25
Bred38
Жаль...не хуже Кокорина выглядел...
20:23
Andrey_Veselov
Футбол накажет
20:02
shpasic
клоунада.
19:55