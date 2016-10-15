13:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Миранчук сыграет в нападении "Локомотива" в матче с "Амкаром"

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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 10-го тура чемпионата России с "Амкаром". С первых минут у железнодорожников на поле появится Игорь Денисов. А роль единственного номинального форварда исполнит Алексей Миранчук. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

"Локомотив": Гильерме – Янбаев, Михалик, Пейчинович, В. Денисов – И. Денисов, Баринов – Самедов, Коломейцев, Касаев – Миранчук.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Ротенберг, Фернандеш, Ндинга, Игнатьев, Лапшов, Галаджан, Хенти, Шкулетич.

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ВСЕНАМАЧТУ

А ЧЕГО ТОЛЬКО В НАПАДЕНИИ???

13:48

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