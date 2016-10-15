Миранчук сыграет в нападении "Локомотива" в матче с "Амкаром"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 10-го тура чемпионата России с "Амкаром". С первых минут у железнодорожников на поле появится Игорь Денисов. А роль единственного номинального форварда исполнит Алексей Миранчук. Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.
"Локомотив": Гильерме – Янбаев, Михалик, Пейчинович, В. Денисов – И. Денисов, Баринов – Самедов, Коломейцев, Касаев – Миранчук.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Ротенберг, Фернандеш, Ндинга, Игнатьев, Лапшов, Галаджан, Хенти, Шкулетич.
Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"
Наш состав на #АмкарЛоко!– ФК Локомотив (@fclm_official) 15 октября 2016 г.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Ротенберг, Фернандеш, Ндинга, Игнатьев, Лапшов, Галаджан, Хенти, Шкулетич pic.twitter.com/WFr5RHKoMJ
ВСЕНАМАЧТУ
А ЧЕГО ТОЛЬКО В НАПАДЕНИИ???
13:48