Миранчук сравнял счет в матче "Спартак" - "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук забил второй мяч своей команды в игре 7-го тура чемпионата России против "Спартака" – 2:2. Россиянин отличился на 68-й минуте встречи, перекинув мяч через Александра Селихова после подачи с левого фланга от Мануэла Фернандеша.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"