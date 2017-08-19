18:59 | Футбол — РФПЛ

Миранчук сравнял счет в матче "Спартак" - "Локомотив"


Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук забил второй мяч своей команды в игре 7-го тура чемпионата России против "Спартака" – 2:2. Россиянин отличился на 68-й минуте встречи, перекинув мяч через Александра Селихова после подачи с левого фланга от Мануэла Фернандеша.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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