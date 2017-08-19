Миранчук сравнял счет в матче "Спартак" - "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук забил второй мяч своей команды в игре 7-го тура чемпионата России против "Спартака" – 2:2. Россиянин отличился на 68-й минуте встречи, перекинув мяч через Александра Селихова после подачи с левого фланга от Мануэла Фернандеша.
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 2:2 68' Алексей Миранчук pic.twitter.com/qHBcG91NY1– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- Алексей Миранчук
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Александр Селихов