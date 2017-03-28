Миранчук надеется перейти в чемпионат Испании или Германии

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук выразил надежду, что национальной команде удастся провести контрольные матчи с Бразилией и Аргентиной. Также футболист подчеркнул, что надеется в будущем попасть в чемпионат Испании или Германии.

– Конечно, хотелось бы сыграть и с Аргентиной, и с Бразилией – у них вообще звездный состав, - цитируют "Известия" Миранчука. - Посмотреть на Неймара, Коутинью, Марселу... Очень хочется противостоять сильнейшим футболистам.

– Но вы можете просто переехать в какой-либо ведущий европейский чемпионат и почти в каждой игре противостоять сильнейшим игрокам мира...

– Все возможно, и все зависит от меня. Просто мне еще никогда не приходилось играть против футболистов такого уровня. И когда видишь их по телевизору, то восхищаешься их игрой, их стабильностью. Поэтому было бы здорово их увидеть.

– Когда-нибудь к вам проявляли интерес европейские клубы?

– Только на уровне слухов.

– Играть в Европе – это мечта?

– Не то чтобы мечта, но я бы очень этого хотел.

– Чемпионат какой страны вас больше всего привлекает?

– Испании или Германии.

– А как же Англия?

– Я часто смотрю матчи английских клубов, но Испания и Германия мне ближе. В том числе и по стилю игры.