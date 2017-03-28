Миранчук надеется перейти в чемпионат Испании или Германии

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук выразил надежду, что национальной команде удастся провести контрольные матчи с Бразилией и Аргентиной. Также футболист подчеркнул, что надеется в будущем попасть в чемпионат Испании или Германии.
– Конечно, хотелось бы сыграть и с Аргентиной, и с Бразилией – у них вообще звездный состав, - цитируют "Известия" Миранчука. - Посмотреть на Неймара, Коутинью, Марселу... Очень хочется противостоять сильнейшим футболистам.
– Но вы можете просто переехать в какой-либо ведущий европейский чемпионат и почти в каждой игре противостоять сильнейшим игрокам мира...
– Все возможно, и все зависит от меня. Просто мне еще никогда не приходилось играть против футболистов такого уровня. И когда видишь их по телевизору, то восхищаешься их игрой, их стабильностью. Поэтому было бы здорово их увидеть.
– Когда-нибудь к вам проявляли интерес европейские клубы?
– Только на уровне слухов.
– Играть в Европе – это мечта?
– Не то чтобы мечта, но я бы очень этого хотел.
– Чемпионат какой страны вас больше всего привлекает?
– Испании или Германии.
– А как же Англия?
– Я часто смотрю матчи английских клубов, но Испания и Германия мне ближе. В том числе и по стилю игры.
Островзаячий
Агенты взворвут самолёт.Они просят 4 миллиона евро агентских.Никуда он не денется.После грамотных трансферов Гинера дураков в Европе нет.Слуцкий только что написал : Муса провёл очередной плохой матч.
12:35
ДжЫмкО
ну почему сразу Казахстан? в Осасуну какую-нить -вполне) Вот только бабла там поменьше будет)
12:14
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Продажа самозакатывающихся карандашей /губная версия/.... Оптовые поставки.... Для гражданина Миранчука -- скидки. НЕ РЕКЛАМА.
11:52
andrey62
Никуда он не поедет,потому что такие деньги как сейчас за "такую" игру ему негде платить не будут! Все дети лимита (паспортисты) востребованы только пока этот лимит существует!
11:52
wedes
Играть бы научился сперва.
11:41
Веселый Смока
Чемпионат Казахстана максимум)
11:38