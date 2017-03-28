11:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Миранчук надеется перейти в чемпионат Испании или Германии

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Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук выразил надежду, что национальной команде удастся провести контрольные матчи с Бразилией и Аргентиной. Также футболист подчеркнул, что надеется в будущем попасть в чемпионат Испании или Германии.

– Конечно, хотелось бы сыграть и с Аргентиной, и с Бразилией – у них вообще звездный состав, - цитируют "Известия" Миранчука. - Посмотреть на Неймара, Коутинью, Марселу... Очень хочется противостоять сильнейшим футболистам. 

– Но вы можете просто переехать в какой-либо ведущий европейский чемпионат и почти в каждой игре противостоять сильнейшим игрокам мира... 

– Все возможно, и все зависит от меня. Просто мне еще никогда не приходилось играть против футболистов такого уровня. И когда видишь их по телевизору, то восхищаешься их игрой, их стабильностью. Поэтому было бы здорово их увидеть. 

– Когда-нибудь к вам проявляли интерес европейские клубы?

– Только на уровне слухов. 

– Играть в Европе – это мечта?

– Не то чтобы мечта, но я бы очень этого хотел. 

– Чемпионат какой страны вас больше всего привлекает?

– Испании или Германии.

– А как же Англия?

– Я часто смотрю матчи английских клубов, но Испания и Германия мне ближе. В том числе и по стилю игры. 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/673950

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Островзаячий

Агенты взворвут самолёт.Они просят 4 миллиона евро агентских.Никуда он не денется.После грамотных трансферов Гинера дураков в Европе нет.Слуцкий только что написал : Муса провёл очередной плохой матч.

12:35

ДжЫмкО

ну почему сразу Казахстан? в Осасуну какую-нить -вполне) Вот только бабла там поменьше будет)

12:14

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Продажа самозакатывающихся карандашей /губная версия/.... Оптовые поставки.... Для гражданина Миранчука -- скидки. НЕ РЕКЛАМА.

11:52

andrey62

Никуда он не поедет,потому что такие деньги как сейчас за "такую" игру ему негде платить не будут! Все дети лимита (паспортисты) востребованы только пока этот лимит существует!

11:52

wedes

Играть бы научился сперва.

11:41

Веселый Смока

Чемпионат Казахстана максимум)

11:38

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