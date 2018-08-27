Мирал Самарджич: "С "Енисеем" может быть сложнее, чем с "Локомотивом"

Защитник "Крыльев Советов" Мирал Самарджич отметил, что команда не привыкла к смене покрытий. Сегодня самарцы проведут матч 5-го тура РПЛ против "Енисея". Игра состоится в Тюмени на искусственном газоне.

– К длинным перелетам, каким как до Тюмени, привык, - приводит пресс-служба "Крыльев Советов" слова Самарджича. - В Турции и Китае тоже приходилось много времени проводить в самолетах, но в воздухе чувствую себя хорошо. Не люблю только большую разницу в часовых поясах – иногда сказывается на состоянии.

Главными трудностями в Тюмени будут искусственный газон и сам соперник. Думаю, будет точно не проще, если и не сложнее, чем в матче с "Локо". "Локомотив" играет в спокойную позиционную игру, а с "Енисеем" будем бороться на каждом участке поля, будет тяжело, и в защите – тоже. Играть на предстоит на искусственном газоне. Красноярская команда привыкла к смене полей, а мы тренируемся на естественных. Но мы хорошо подготовились, все должно получиться.