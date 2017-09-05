Мирал Самарджич провел первую тренировку в "Анжи"

"Анжи" начал подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России против "Тосно", информирует официальный сайт махачкалинцев. Свою первую тренировку в составе команды провел защитник Мирал Самарджич, который перешел в "Анжи" 31 августа.

Также к занятиям приступили полузащитник Игорь Чайковский, который ранее занимался по индивидуальной программе, и вратарь Георгий Лория. На тренировке отсутствовали защитник Игорь Армаш и хавбек Аяз Гулиев, которые находятся в расположении сборных.

Матч "Тосно" – "Анжи" пройдет 9 августа и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.