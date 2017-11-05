Миодраг Божович: "Я очень доволен. Ребята молодцы"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович после победы над "СКА-Хабаровск" (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, что доволен результатом. По словам наставника, поле не позволило показать более качественную игру.

– Игра получилась тяжелой. Мы не привыкли играть на искусственном газоне, – отметил Божович в эфире телеканала "Наш футбол". – Он не позволил показать более качественную игру. Однако главное – набрали очки. Сделали это в гостях после долгого перелета с командой, которая дома играет хорошо. Я очень доволен. Ребята молодцы.

​Лука Джорджевич здоров вышел, забил гол. Это его работа – забивать голы. Он всего тренируется пять дней после травмы поэтому сегодня вышел на замену. Он – игрок основного состава.