Миодраг Божович: "Я извинился перед болельщиками. Что мне теперь, повеситься?"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович несколько раз извинился перед болельщиками после разгрома от ЦСКА (0:6) в 29-м туре чемпионата России. Специалист выразил надежду, что туляки сумеют исправиться за эту неудачу в 30-м туре против досрочно оформившего чемпионство "Локомотива".

– Трудно давать комментарий, – начал Божович. – Когда на 23-й минуте уже 3:0 в пользу ЦСКА... Мы начали очень плохо этот матч, оказались неготовыми. Может, подумали, что мы очень хорошая команда. Должны были быть раскрепощенными, давления не было, нужно было проявить себя и показать хороший футбол. Но пропустили пять в первом тайме. Могло быть и еще хуже после перерыва.

Единственное, что мне приходит в голову, – извиниться перед болельщками, которые поддерживали нас на стадионе, а также смотрели матч по телевизору. Когда проигрывает команда – проигрывает тренер. Так что вина лежит на мне. Большая ее часть.

– Не кажется ли вам, что это был не лучший момент для дебюта вратаря Обухова?

– Он впервые коснулся мяча на 24-й минуте при счете 0:3. Я не вижу его вины. Как он мог себя показать при такой игре? Мы думали во втором тайме выпустить Ивакина, но не хотели при таком результате бросать молодых игроков на поле. Для меня вратарь сегодня сыграл хорошо.

– Левашов остался на замене из-за травмы?

– Обухов вышел потому, что мы хотели на него посмотреть, дали ему шанс, оценить его способности.

– Вам не стыдно за результат?

– А что я, должен повеситься? Я уже сказал: извиняюсь перед болельщиками. Да, мне стыдно.

– Вы подчеркнули, что результат не давит на команду. А разве за шестое место она не борется?

– Мы думаем об этом для себя, но нашей задачей на сезон было попадание в первую десятку. Мы это сделали. Сегодня мы просто должны были проявить себя и показать хороший футбол. Но провалились.

– К чему в футболе ЦСКА оказались не готовы?

– Удивила скорость его игроков. С ней мы не справились.

– Многие из-за этого результата могут забыть, что нынешний сезон – самый успешный для "Арсенала" в его истории... Не перечеркнет сегодняшнее поражение этот факт?

– Перед своими болельщиками мы должны играть гораздо лучше. И биться обязаны гораздо лучше, чем сегодня. Надеюсь, мы отмажемся за это поражение в 30-м туре. Что касается общих результатов, аппетит растет во время игры. Сегодня мы думали, что можем нечто большее, но не сумели этого достичь. Еще раз хочу извиниться перед болельщиками. Мы сделаем все возможное, чтобы против "Локомотива", который, надеюсь, будет уставшим, добиться положительного результата. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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