Миодраг Божович: "В ворота "Спартака" нужно было ставить пенальти"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения в 15-м туре чемпионата России от "Спартака" (1:3) подчеркнул, что при счете 1:0 в пользу его команды в ворота красно-белых надо было поставить пенальти.

– Думаю, что игра получилась очень интересной. Моментов хороших было и у нас много, и у "Спартака", – сказал Божович. – Лучшие моменты у "Спартака" были в начале игры. Кроме первых 15 минут мы выглядели хорошо, все могло быть по-другому. К сожалению, пропустили два быстрых гола, после этого раскрылись, а для "Спартака" это очень хорошо. После одной из контратак они забили третий и выиграли.

– При счете 1:0 был момент, когда мяч попал в руку Зе Луишу. Не пытались спорить по поводу пенальти?

– Там нечего спорить, там чистый пенальти. Я понимаю, "Спартак" большой клуб, самый большой в России относительно болельщиков. (Александр Рогулев)​

"Спартак" – "Крылья Советов": почему арбитр не наказал красно-белых пенальти?