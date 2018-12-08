Миодраг Божович: "В победе "Крыльев" больше характера, чем футбольных моментов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович - о матче с "Ростовом" (1:0) в 17-м туре чемпионата России.

- Я думаю, этой победе больше характера, чем футбольных моментов. Игра была очень важной. Психологически было трудно, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Слава Богу, что справились и выиграли. Поменяли систему после удаления, попросили игроков, чтобы они бились, сражались. Так и выиграли. Удаления? По горячим следам не могу ничего сказать. Нужно сначала посмотреть повтор.

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