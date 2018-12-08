14:41 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "В победе "Крыльев" больше характера, чем футбольных моментов"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович - о матче с "Ростовом" (1:0) в 17-м туре чемпионата России.

- Я думаю, этой победе больше характера, чем футбольных моментов. Игра была очень важной. Психологически было трудно, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Слава Богу, что справились и выиграли. Поменяли систему после удаления, попросили игроков, чтобы они бились, сражались. Так и выиграли. Удаления? По горячим следам не могу ничего сказать. Нужно сначала посмотреть повтор.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Крылья Советов - Ростов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
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