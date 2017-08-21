Миодраг Божович: "В конце матча с "Ахматом" сердце чуть-чуть екнуло"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 7-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1) отметил, что поблагодарил своих подопечных за проделанную работу. Специалист подчеркнул, что игра в Грозном получилась тяжелой.

– Мы играли вторым номером, ждали своего шанса на контратаках и дождались, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Божович. – Игра получилась тяжелой. Было много единоборств, проделана большая работа. Ребята – молодцы! Бились до конца и победили.

– В конце матча "Ахмат" попал в перекладину. Сердце не екнуло?

– Чуть-чуть (улыбается).

Трансляция матча "Ахмат" – "Арсенал"