Миодраг Божович: "Удаление Кучаева повлияло на ход игры"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после победы над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что удаление полузащитника армейцев Константина Кучаева повлияло на ход игры. Он также добавил, что ждал Витинью и Аарона Оланаре в стартовом составе красно-синих.

– Матч получился тяжелым, – сказал Божович. – В первом тайме не получилось навязывать свою игру. Второй тайм прошел чуть-чуть получше. Скажу честно, удаление повлияло на ход игры. Думаю, что победили заслуженно.

– В составе ЦСКА вышел Оланаре и Чалов, которые получают не так много времени. Были готовы к такому?

– Мы ожидали там Витинью и Оланаре. Они на выезде с "Краснодаром" так играли. Но знали, что Аарон выйдет. Это мощный игрок, который хорошо ставит корпус. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА // За ЦСКА становится страшно