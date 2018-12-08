12:25 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "У "Крыльев Советов" должно быть больше свежести, чем у "Ростова"

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Главный тренер "Крыльев Советов"  Миодраг Божович считает, что его команда должна быть более свежей, чем "Ростов", за счет большей паузы между играми. Он подчеркнул, что к матчу 17-го тура премьер-лиги самарские игроки хорошо готовы.

– Если какие-то футболисты в составе, значит, готовы, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Божович. – Думаю, что все будет хорошо. Посмотрим во время игры, у кого будет преимущество. У нас должно быть больше свежести, чем у "Ростова". У них был непростой календарь.

Крылья Советов - Ростов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
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