Миодраг Божович: "У "Крыльев Советов" должно быть больше свежести, чем у "Ростова"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович считает, что его команда должна быть более свежей, чем "Ростов", за счет большей паузы между играми. Он подчеркнул, что к матчу 17-го тура премьер-лиги самарские игроки хорошо готовы.

– Если какие-то футболисты в составе, значит, готовы, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Божович. – Думаю, что все будет хорошо. Посмотрим во время игры, у кого будет преимущество. У нас должно быть больше свежести, чем у "Ростова". У них был непростой календарь.