Миодраг Божович: "У игроков "Спартака" будет большое желание показать себя новому тренеру"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович отметил, что его команда постарается набрать очки в выездном матче 15-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Этот матч будет дебютным для нового главного тренера красно-белых Олега Кононова.

– Всегда какие-то положительные эмоции у игроков после смены тренера, – заявил в эфире телеканала "Матч Премьер" Божович. – У них будет большое желание показать себя новому тренеру. Но нам очки тоже нужны. Будем стараться показать результат. Надо набирать очки, а название соперника не играет роли.