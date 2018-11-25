13:57 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "У игроков "Спартака" будет большое желание показать себя новому тренеру"

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Главный тренер "Крыльев Советов"  Миодраг Божович отметил, что его команда постарается набрать очки в выездном матче 15-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Этот матч будет дебютным для нового главного тренера красно-белых Олега Кононова.

– Всегда какие-то положительные эмоции у игроков после смены тренера, – заявил в эфире телеканала "Матч Премьер" Божович. – У них будет большое желание показать себя новому тренеру. Но нам очки тоже нужны. Будем стараться показать результат. Надо набирать очки, а название соперника не играет роли.

Спартак - Крылья Советов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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