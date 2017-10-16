Миодраг Божович: "У "Арсенала" мотивация была повыше, чем у "Зенита"

Главный тренер "Арсенала"​ Миодраг Божович после матча 13-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) в интервью "СЭ" сказал, что после встречи взял футболку у нападающего питерской команды Артема Дзюбы. Специалист также добавил, что у туляков мотивация была повыше, чем у "зенитовцев".

– А у вас не сложилось ощущения, что "Зенит" все же недооценил "Арсенал"?

– Не знаю. Наверняка мы не являлись каким-то особым раздражителем. А вот "Зенит" для нас – да. Пожалуй, наша мотивация была повыше.

– После матча общались со своими бывшими игроками – Дзюбой, Полозом, Кокориным?

– Только с Дзюбой немного. Поздоровались. И я забрал у него футболку.

– ?

– Обещал товарищу привезти майку Артема. Дзюба меня поздравил, сразу отдал форму. (Виталий АЙРАПЕТОВ)