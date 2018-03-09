Миодраг Божович: "Три пенальти в сезоне и ноль голов? И Марадона промахивался"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после победы над "Амкаром" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные играли лучше соперника и одержали заслуженную победу.

– Думаю, что в первом тайме мы играли лучше "Амкара", контролировали мяч, владели инициативой, хоть и не ставили неразрешимых задач перед соперником. Во второй половине игры у "Амкара" была отличная пятнадцатиминутка, они даже попали в перекладину. Впоследствии мы вернули себе инициативу и заслуженно выиграли.

– Два удаления у соперника и два пенальти у соперника – удача или совпадение?

– Не комментирую судейство, потому лучше вы скажите, вы же журналист, а я об этом не говорю.

– 3 пенальти в сезоне, 3 исполнителя, 0 голов. Что происходит?

– И Марадона промахивался. Нужна концентрация во время исполнения удара, для этого нужно, чтобы человек был спокоен.

– Почему сделали выбор на тактике с двумя нападающими?

– Мы ожидали, что "Амкар" будет играть в три центральных защитника, но они перестраивались. А вообще нужно исходить из своих сил.

– В начале сезона Манчини поставил перед Дзюбой определенную отметку по количеству голов. Вы что-то подобное не делали?

– Ничего такого не было. Могу сказать, что на его счету гол и две голевые передачи. Сегодня здорово играл, на сто процентов уверен, что он нам поможет до конца чемпионата.

– Какие задачи у команды на остаток сезона?

– Стоит задача попасть в десятку. Аппетит растет во время еды, если появится возможность, то попытаемся зацепиться за что-то большее, например, за шестое место.