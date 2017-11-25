Миодраг Божович: "Тосно" в матче с "Зенитом" выглядел плохо, но с "Зенитом" многие плохо выглядят"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что игра обещает быть трудной, поскольку сопернику очень нужны очки.

- Думаю, мы изменились по сравнению с первым кругом в лучшую сторону. "Тосно" вроде бы выглядит неплохо, кроме последнего матча с "Зенитом", Но с "Зенитом" многие плохо выглядят.

Настраиваемся на победу, как и в каждой игре. Это будет трудно, потому что "Тосно" очень нужны очки. Думаю, выиграет тот, кто будет лучше играть. Нам нужно больше выигрывать единоборства.

- Как будете играть - в атакующий или оборонительный футбол?

- Как заставим друг друга. Всегда хочется атаковать, но порой соперник не позволяет.

Матч "Тосно" - "Арсенал" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.