Миодраг Божович: "Спасибо тем, кто подготовил поле, и нашим болельщикам"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович положительно оценил дебют Артема Дзюбы за тульскую команду в матче 21-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0). Также он похвалил работников стадиона, подготовивших поле.

– Это была очень трудная игра, было не много моментов и у нас, и у гостей, - отметил Божович. - В первом тайме у нас был хороший момент у Чаушича, во втором несколько полумоментов. Игра была равная, во втором тайме поле не позволило лучше играть, игроки падали, но надо отдельно поблагодарить людей, которые подготовили поле. Они отлично поработали, особенно в первом тайме поле было хорошее. Поблагодарю и своих игроков, они бились до конца. Хочу сказать спасибо болельщикам, потому что в такую погоду гораздо легче игрокам, они бегают и не чувствуют холода. Болельщики – молодцы.

– Как оцените дебют Артема Дзюбы?

– Я доволен. У него был один хороший момент, когда надо было бить в касание. Двигался хорошо, но у него сегодня были сильные противники с хорошим прыжком и неплохой техникой. Сыграл он хорошо.

– Джорджевич не попадает в состав из-за лимита?

– Можно сказать и так. Мы боялись играть в два нападающих с первых минут, потому что у нас не было достаточно времени наиграть новую схему, всего две игры с ней провели. С Маигой в опорной зоне полузащиты было всё хорошо, поэтому мы решили выпустить в атаку одного Дзюбу.

– Левашов давно не играл, как его оцените его игру?

– Левашов немного нервничал, потому что трибуны начали кричать "Левашов!". Когда трибуны кричат ваше имя, это очень опасно. Но он прекрасно справился, тем более для первой игры. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)