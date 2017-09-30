Миодраг Божович: "Смартфоны и соцсети для футболистов как наркотики"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о том, что портит футболистов. По мнению черногорца, во всем виноваты телефоны и соцсети.

- Лимит на легионеров - очень чувствительная тема, этим занимается Российский футбольный союз, - приводит Myslo слова Божовича. - Что я думаю, это не так важно. Надо какую-то модель найти, хорошую для всех.



- Югославская модель подойдет? Как воспитываются балканские игроки?



- Эти люди очень талантливы для игр с мячом. Это не только футбол: баскетбол, волейбол, гандбол. Но в этих странах не такие деньги, как в России. Наши игроки переезжают сюда из-за финансовых вопросов. А из России уходить не хотят.



Сейчас у нас все меньше хороших игроков. Думаю, что все испортили смартфоны. Все сейчас сидят с телефонами, смотрят в него как под гипнозом. Соцсети портят жизнь молодым людям. У нас раньше ничего не было кроме мяча. Телефоны эти - как наркотики. Футболисты ни одну секунду не могут без них. Если могли бы бегать на поле с телефоном, бегали бы. Я не пользуюсь ничем. Раньше у меня был Инстаграм, чтобы посмотреть на своих детей. Думаю, что соцсети - это очень плохо. Никто ни с кем не дружит, не разговаривает.