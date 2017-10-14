Миодраг Божович: "Скоро игроки начнут отвечать на звонки прямо во время матча"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в интервью "СЭ" отметил, что считает телефоны и соцсети злом. По его мнению, нужно больше общаться с девушками, ходить в кинотеатры и читать книги.

- Недавно вы сказали, что смартфоны и социальные сети чуть ли не главная беда современных футболистов. Вы как-то с этим боретесь?

- От своих слов не отказываюсь. Телефоны и соцсети – зло! Но что с этим сделаешь?..

- Против научно-технического процесса не попрешь?

- Мне кажется, не далек тот день, когда игроки начнут отвечать на звонки прямо на футбольном поле во время матча… Это грустная шутка, но все к этому, похоже, идет. В этом плане трудно что-то изменить. Новое поколение футболистов, другое мышление… Посмотрим, к чему это приведет.

- Но вы не советуете своим игрокам проводить свободное время по-другому?

- Если парень не женат, ему нужно больше с девушками общаться, встречаться, а не сидеть только в телефонах и социальных сетях. Такие вещи, понимаете? Ходите в кинотеатры, читайте книги. Как-то так. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Миодрага Божовича