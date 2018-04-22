Миодраг Божович: "Сказал ребятам: "Играйте в футбол, покажите себя"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:3) отметил, что доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные могли и выиграть.

– Игру начали очень хорошо, неожиданно быстро забили. В первом тайме у нас было много хороших моментов, надо было забивать еще больше. Пропустили со стандарта, это для нас нормально... Второй тайм тоже начали неплохо. Были моменты, могли сделать счет и 3:1, и 4:1. К сожалению, не забили. Потом – красная карточка, "Зенит" прижал нас к воротам, пропустили два гола. Могу сказать, что наши игроки – молодцы, они в меньшинстве создали 2-3 хороших моментов, сумели сравнять счет, а могли и выиграть. Прежде всего хочу поздравить игроков, я очень доволен сегодня. Благодарю болельщиков, мало у кого в России есть такая поддержка трибун, как у нас.

– Создавалось впечатление, что команда сегодня была более раскована, чем в предыдущих турах. Согласитесь с этим?

– Может быть. У нас сейчас нет другой задачи, кроме как побеждать и радовать своих болельщиков. Возможно, это повлияло на игроков. А что можно потерять, когда играешь с "Зенитом"? – ничего. Я сказал ребятам: "Играйте в футбол, покажите себя". Когда еще проявлять себя, как не в матчах с командами из верхней части таблицы. К сожалению, в Краснодаре не получилось, а сегодня показали хорошую игру. Думаю, люди, которые пришли на стадион, ушли домой довольными. Это для нас сейчас самое главное. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)