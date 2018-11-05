18:36 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "Сегодня "Крыльям" чуть-чуть повезло"

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Главный тренер "Крыльев Советов"  Миодраг Божович – о матче с "Уфой" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

- Думаю, что сегодня нам чуть повезло, как не везло в других играх, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер" -  Перестали играть, отдали инициативу, у них были хорошие моменты. Но это футбол, тем он и интересен. Очень важно было выиграть. Сами знаете, какая ситуация в турнирной таблице. Она была очень тяжелой. Сегодня можем чуть-чуть расслабиться, а потом у нас очень тяжелая игра с "Ахматом".

Все о российской премьер-лиге – здесь.

Уфа - Крылья Советов

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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