Миодраг Божович: "Сарсания - замечательный человек. У нас сложились хорошие отношения"

Главный тренер "Арсенала"​ Миодраг Божович после матча 13-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) в интервью "СЭ" отметил, что последний раз общался с Константином Сарсанией два месяца назад. Специалист подчеркнул, что у него с Сарсанией сложились хорошие отношения.

– Перед началом встречи игроки и болельщики почтили минутой молчания Констатина Сарсании. Что для вас значил этот человек?

– Я с Константином поработал в "Динамо". Замечательный человек, настоящий профессионал. У нас сложились очень хорошие отношения. Потом встречались на сборах, по телефону говорили раз в два месяца. Очень жаль… Костя был еще таким молодым. И "Зенит", и весь российский футбол понес огромную потерю.

– Когда в последний раз с ним общались? Может быть, обсуждали предстоящий матч между вашими командами?

– Нет. Последний раз разговаривали два месяца назад. Сарсания расспрашивал про Джорджевича, ему было интересно мое мнение. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Божовича