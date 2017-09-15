Миодраг Божович: "Реваншистские настроения? Это уже другое "Динамо"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович выразил уверенность в том, что матч 10-го тура чемпионата России с "Динамо" не будет простым. По его словам, соперник будет цепляться за победу в этой встрече.

– Мы разговаривали о том, как начинаем матчи. Думаю, все понимают, что игра будет сложной, – сказал Божович в интервью телеканалу "Наш футбол". – "Динамо" будет цепляться за очки, как и остальные команды, потому что очки нужны всем. Надеюсь, что начнем как надо.

Отсутствие замен? Думаю, все хорошо выглядели в матче с "Ростовом". Концовка игры была нервной, но первым таймом я был доволен.

Особое отношение к играм против бывших команд? Нет. У меня там остались хорошие товарищи. Это уже не то "Динамо", оно отличается от того, в котором я работал. Это просто матч за три очка.

Напомним, что Божович возглавлял московское "Динамо" с 2010 по 2011 год.

Трансляция матча "Арсенал" – "Динамо"