Миодраг Божович: "Реализация придет"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович после двух товарищеских матчей против "Торпедо-БелАЗ" (1:0, 2:3) отметил, что первая игра получилась менее скоростной. Специалист также добавил, что во второй встрече до пропущенного гола играли хорошо.

– Что касается первого матча, то он получился менее скоростным, – цитирует клубная пресс-служба Божовича. – Цель сегодня была та же – дать всем игрокам одинаковую нагрузку и игровую практику.

Второй? До пропущенного гола мы играли хорошо, имели 2-3 момента. Потом пропустили необязательный гол после своей глупости. После перерыва попытались счет сравнять, но пропустили еще. Претензий к игрокам нет, но ошибки есть. Они всегда есть. Во втором тайме тяжело было отыгрываться. Ошибка в обороне позволила сопернику забить третий мяч. Могли игру завершить с ничейным результатом, но не хватило сил.

Что касается сборов – все хорошо: нет травмированных игроков, погода замечательная. Меня все устраивает. Реализация? Главное, что мы создаем моменты. Реализация придет.