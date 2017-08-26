Миодраг Божович: "Просто какое-то невезение"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 8-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) посетовал на реализацию голевых моментов. По его словам, команде просто не везет.

– Думаю, что мы первый тайм начали без настроя. Играли, как "Амкар", длинными передачами, – отметил Божович. – Было много борьбы в воздухе, которую мы проигрывали, потому что у них чуть-чуть побольше длинных игроков. Второй тайм начали играть побыстрее, внизу, у нас была пара очень хороших моментов, должны были забивать, но не забили. Поэтому и проиграли.

– Все ли в команде в порядке? Может, есть какие-то причины, по которым "Арсенал" не может выиграть три домашних ключевых матча кряду?

– Вы же смотрели все три эти игры, и сами знаете, что у нас было очень много моментов. Просто какое-то невезение.

– Можно ли сказать, что после победы над "Ахматом" произошла недооценка "Амкара"?

– Нет, потому что мы разговаривали с футболистами. Смотрели игру "Амкара". Пермяки очень здорово играл с "Краснодаром" и должны были выигрывать. Очень хорошо они сыграли с "Зенитом", у них было два очень хороших момента. Мы предупреждали своих игроков, что соперник на подъеме. Они играют свою игру, обороняются и ждут своего момента. Вот с нами в первом тайме и дождались, и после этого было очень трудно раскатать их оборону. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" - "Амкар"