20:58 | Футбол — РФПЛ

Миодраг Божович: "Позорное поражение"

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Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович назвал позорным поражаение в матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:6). Специалист уточнил, что на матч 30-го тура против "Локомотива" его команда будет очень мотивирована.

– Получили очень быстрый гол, быстро пропустили второй и просто развалились, – сказал в эфире канала "Наш футбол". – Сделаем выводы. Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками, которые очень хорошо нас поддерживали. Позорное поражение.

– Что скажете по игре дебютанта Обухова?

– Он не виноват. В трех случах невозможно было даже вытащить. Про него ничего не могу говорить.

– Какие слова были в раздевалке после первого тайма?

– Не опозориться. Поэтому замен не делали. Я сказал ребятам: "Если попали в эту ситуацию, то нужно вытащиться самим". Хагуша отправили на поле, потому что была травма.

– Какая мотивация перед матчем с "Локомотивом"?

– После таких поражений мотивация должна быть больше обычного.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Красно Белый Питер

Sandy 45/ Вчера борьба была,карточки в том числе и красная А вот сегодня 6-0 ....

21:41

andrei5116

чемпионы б...ть

21:39

andrei5116

договорняк ? бомжи лига чемпионов выиграть надо

21:38

Sandy45

Договорняк с Ростовом был вчера.

21:25

kopot

aleksart-spb, тебе макушку бакланы проклевали? :)

21:22

konal

aleksart-spb.... ты дебил просто...ума не хватает понять и посмотреть хотя бы игру....это спб договорняк сгоняли вчера..

21:16

aleksart-spb

красивый договорняк скатали!

21:12

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