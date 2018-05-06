Миодраг Божович: "Позорное поражение"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович назвал позорным поражаение в матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:6). Специалист уточнил, что на матч 30-го тура против "Локомотива" его команда будет очень мотивирована.

– Получили очень быстрый гол, быстро пропустили второй и просто развалились, – сказал в эфире канала "Наш футбол". – Сделаем выводы. Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками, которые очень хорошо нас поддерживали. Позорное поражение.

– Что скажете по игре дебютанта Обухова?

– Он не виноват. В трех случах невозможно было даже вытащить. Про него ничего не могу говорить.

– Какие слова были в раздевалке после первого тайма?

– Не опозориться. Поэтому замен не делали. Я сказал ребятам: "Если попали в эту ситуацию, то нужно вытащиться самим". Хагуша отправили на поле, потому что была травма.

– Какая мотивация перед матчем с "Локомотивом"?

– После таких поражений мотивация должна быть больше обычного.