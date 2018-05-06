Миодраг Божович: "Позорное поражение"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович назвал позорным поражаение в матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:6). Специалист уточнил, что на матч 30-го тура против "Локомотива" его команда будет очень мотивирована.
– Получили очень быстрый гол, быстро пропустили второй и просто развалились, – сказал в эфире канала "Наш футбол". – Сделаем выводы. Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками, которые очень хорошо нас поддерживали. Позорное поражение.
– Что скажете по игре дебютанта Обухова?
– Он не виноват. В трех случах невозможно было даже вытащить. Про него ничего не могу говорить.
– Какие слова были в раздевалке после первого тайма?
– Не опозориться. Поэтому замен не делали. Я сказал ребятам: "Если попали в эту ситуацию, то нужно вытащиться самим". Хагуша отправили на поле, потому что была травма.
– Какая мотивация перед матчем с "Локомотивом"?
– После таких поражений мотивация должна быть больше обычного.
Красно Белый Питер
Sandy 45/ Вчера борьба была,карточки в том числе и красная А вот сегодня 6-0 ....
21:41
andrei5116
чемпионы б...ть
21:39
andrei5116
договорняк ? бомжи лига чемпионов выиграть надо
21:38
Sandy45
Договорняк с Ростовом был вчера.
21:25
kopot
aleksart-spb, тебе макушку бакланы проклевали? :)
21:22
konal
aleksart-spb.... ты дебил просто...ума не хватает понять и посмотреть хотя бы игру....это спб договорняк сгоняли вчера..
21:16
aleksart-spb
красивый договорняк скатали!
21:12