Миодраг Божович: "Постараемся забить "Ростову" не только со стандартов"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что не знает, как на его команду повлияла пауза на игры сборных. Специалист, ранее возглавлявший команду из Ростова-на-Дону, отметил, что в городе отличные болельщики.

- Как повлиял на команду перерыв на игры сборных?

- Трудно сказать, сегодня посмотрим, - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол". - У нас было три выходных. Потом нормально работали.

- "Ростов" мало пропускает. Будет акцент на стандартные положения?

- Будем рассчитывать не только на стандарты. Надеемся забить и с игры.

- Каково вернуться на стадион команды, с которой вы работали?

- Я проработал в "Ростове" 2,5 года. Не был тут 3,5 года. В Ростове хороший стадион и отличные болельщики.

Текстовая трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"