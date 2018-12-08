15:22 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "После гола "Ростов" выглядел лучше нас"

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Главный тренер "Крыльев Советов"  Миодраг Божович - о матче с "Ростовом" (1:0) в 17-м туре чемпионата России.

– Сегодня для нас главным было забрать три очка. Это давило на нас, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. -  Начали мы хорошо, забили гол с пенальти. После "Ростов" выглядел лучше. Это непростая команда, которой трудно забить. Наши игроки справились. Я хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня мы почувствовали их лучшую поддержку за все время моей работы в "Крыльях".

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Крылья Советов - Ростов

 

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