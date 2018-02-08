Миодраг Божович: "По футбольным качествам к Дзюбе нет вопросов, он готов к сезону"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высоко оценил физическое состояние новичка Артема Дзюбы, который перешел к "оружейникам" на правах аренды. Также специалист уверен, что пользу команде сумеет принести и защитник Иван Новосельцев.

– Дзюба уже адаптировался в коллективе? – вопрос Божовичу.

– На это Артему много времени не нужно. Такое ощущение, что он с начала сезона работает с нами.

– В чем ему стоит прибавить перед возобновлением сезона? Или он уже находится в идеальных кондициях?

– По его футбольным качествам вообще нет вопросов, он готов к сезону. Артему всего лишь нужна постоянная игровая практика. И голы придут.

– Кто на данный момент сильнее – Дзюба или Джорджевич?

– На мой взгляд, форварды разноплановые. Их нельзя сравнивать.

– А как вам физические кондиции Новосельцева? Защитник давно не играл.

– Он очень хорошо работает на тренировках, полностью выкладывается. Думаю, Иван точно принесет нам пользу. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полная версия интервью Миодрага Божовича – здесь