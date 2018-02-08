15:32 | Футбол — РФПЛ

Миодраг Божович: "По футбольным качествам к Дзюбе нет вопросов, он готов к сезону"

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Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высоко оценил физическое состояние новичка Артема Дзюбы, который перешел к "оружейникам" на правах аренды. Также специалист уверен, что пользу команде сумеет принести и защитник Иван Новосельцев.

– Дзюба уже адаптировался в коллективе? – вопрос Божовичу.

– На это Артему много времени не нужно. Такое ощущение, что он с начала сезона работает с нами.

– В чем ему стоит прибавить перед возобновлением сезона? Или он уже находится в идеальных кондициях?

– По его футбольным качествам вообще нет вопросов, он готов к сезону. Артему всего лишь нужна постоянная игровая практика. И голы придут.

– Кто на данный момент сильнее – Дзюба или Джорджевич?

– На мой взгляд, форварды разноплановые. Их нельзя сравнивать.

– А как вам физические кондиции Новосельцева? Защитник давно не играл.

– Он очень хорошо работает на тренировках, полностью выкладывается. Думаю, Иван точно принесет нам пользу. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полная версия интервью Миодрага Божовича – здесь

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Мда... "просижывать"... печально. :)

16:26

spetrov

Вот и посмотрим на парней. Играть все же лучше, чем на лавке штаны просижывать.

15:39