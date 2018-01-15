Миодраг Божович: "Осенью "Арсенал" доказал, что способен на большие победы"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после первой тренировки на сборе в Турции, которая проходила без мяча, подчеркнул, что команда соскучилась по совместной работе.

По словам специалиста, осенью туляки доказали, что способны на большие победы, но им необходимо продолжать работать, чтобы развить успех.

– Чувствуется, что ребята соскучились по совместной работе, – приводит пресс-служба "оружейников" слова Божовича. – Вступаем в новый год с оптимизмом. Осенью мы доказали, что способны на большие победы. Чтобы развить успех, надо еще много трудиться.

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