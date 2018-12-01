Миодраг Божович - о переносе матча с "Оренбургом": "Не надо рисковать здоровьем футболистов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал отмену матча 16-го тура РПЛ против "Оренбурга". Игра должна была состояться в субботу, но из-за плохих погодных условия встречу было решено перенести.
- Как относитесь к решению перенести матч? Можно ли играть в такую погоду?
- Смотрели прогноз погоды, знали, что будет очень холодно. Прилетели, готовились к игре. Думаю, такое решение совершенно нормальное, потому что уже холодно, а будет еще хуже. Не надо рисковать здоровьем футболистов, у нас итак много травмированных.
- Через неделю вы примете "Ростов" на своем поле. Прогнозы смотрите?
- Да. Там обещают от минус 4 до минус 8. Если все будет нормально - будем играть.
- Вы довольны сегодняшним решением?
- Что значит я доволен или недоволен? Решение приняли, я сказал свое мнение. Решение принимали люди, которые разбираются лучше меня. Доволен - недоволен? Нам очки очень нужны, мы могли сегодня зацепиться.
"Оренбург" идет в таблице РПЛ девятым с 22 очками. На счету "Крыльев" 14 очков и 13-е место.
Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесен