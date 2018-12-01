Миодраг Божович - о переносе матча с "Оренбургом": "Не надо рисковать здоровьем футболистов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал отмену матча 16-го тура РПЛ против "Оренбурга". Игра должна была состояться в субботу, но из-за плохих погодных условия встречу было решено перенести.

- Как относитесь к решению перенести матч? Можно ли играть в такую погоду?

- Смотрели прогноз погоды, знали, что будет очень холодно. Прилетели, готовились к игре. Думаю, такое решение совершенно нормальное, потому что уже холодно, а будет еще хуже. Не надо рисковать здоровьем футболистов, у нас итак много травмированных.

- Через неделю вы примете "Ростов" на своем поле. Прогнозы смотрите?

- Да. Там обещают от минус 4 до минус 8. Если все будет нормально - будем играть.

- Вы довольны сегодняшним решением?

- Что значит я доволен или недоволен? Решение приняли, я сказал свое мнение. Решение принимали люди, которые разбираются лучше меня. Доволен - недоволен? Нам очки очень нужны, мы могли сегодня зацепиться.

"Оренбург" идет в таблице РПЛ девятым с 22 очками. На счету "Крыльев" 14 очков и 13-е место.

Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесен

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