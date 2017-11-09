Миодраг Божович: "Никто не ожидал, что в таблице чемпионата России после первого круга будет такая плотность"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович отметил, что доволен выступлением своей команды в первом круге чемпионата России. Он также добавил, что никто не ожидал, что в турнирной таблице будет такая плотность.

– В целом я доволен местом команды и очками, которые мы набрали в первом круге. Знаю, что после побед над "Краснодаром", "Зенитом" и ЦСКА нас называют грозой авторитетов. Это приятно, – приводит официальный сайт РФПЛ слова Божовича. - Но остался осадок от неудачи в кубковой игре в Тамбове и тех домашних матчей чемпионата, когда мы слишком много позволили сопернику. Это игры против "Тосно", "Урала" и "Амкара".

Если говорить о первой половине чемпионата, то, по-моему, никто не ожидал, что будет такая плотность в таблице. Мы в трех очках от Лиги Европы, но и на такой же дистанции от зоны стыков. Очень интересный чемпионат.

Напомним, после 16 туров "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.