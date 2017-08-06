Миодраг Божович: "Нельзя сказать, что я освоился в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович перед начало матча 4-го тура чемпионата России с "Тосно" выразил уверенность в том, что команда будет показывать более качественную игру в будущем. При этом специалист отметил, что еще не до конца освоился в Туле.

- Григалава? Он прооперирован после тяжелой травмы. Надеемся, что через месяц приступит к тренировкам, - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол". - Желаю ему скорейшего выздоровления.

"Арсенал" - домашняя команда? Делать выводы об этом пока рано. В будущем мы будем играть лучше. Я мало времени провел здесь, поэтому не могу сказать, что освоился.

Мы работаем. Думаю, что за этим последуют лучшие результаты и более качественная игра. Когда команда не расслаблена и бьется за выживание, то не может показать свои лучшие качества.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Тосно" состоится сегодня, начало игры - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.