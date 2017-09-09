Миодраг Божович: "Не думаю, что в чемпионате России вообще может быть недооценка соперника"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после гостевого матча 9-го тура премьер-лиги против "Ростова" (2:2) подчеркнул, что в чемпионате России каждая команда может выиграть у любой.

– Мы плохо начали игру, хотя знали, что "Ростов" всегда агрессивен дома, – сказал Божович. – В итоге пропустили, потом отыгрались, забили второй и вообще имели много моментов. Скажи мне кто заранее, что мы увезем ничью, я был бы доволен очком. Но по тому как шел матч – я сейчас недоволен исходом.

– Вы первая команда, забившая в этом сезоне "Ростову" с игры, да еще дважды. За счет чего это получилось?

– Когда мы быстро переводили мяч с фланга на фланг, у "Ростова" были проблемы. Когда Альварес быстро отдавал и Джорджевич был на месте – получились голы.

– Почему вы больше очков набираете в гостях?

– Мы дома тоже неплохо играем и моментов много создаем. Какой-то нефарт, пропустили много необязательных мячей. Вообще мы все игры, кроме одной со "Спартаком", провели на хорошем уровне.

– Ожидали ли недооценки "Арсенала" идущим в лидирующей группе "Ростовом"?

– Не думаю, что в чемпионате России вообще может быть недооценка. Любая команда может выиграть у любой. Вот "Ростов" должен был выиграть у "Краснодара", мы тоже должны были где-то выиграть. И иметь сейчас не 8, а 10-12 очков.

– Вы по-прежнему ни разу не проиграли в Ростове, приезжая сюда с другими командами.

– Да? Не знал о такой статистике. Вообще, хочу поблагодарить болельщиков "Ростова" за теплый прием. Очень люблю этот город и хочу приехать сюда во время чемпионата мира. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)​

Трансляция матча "Ростов" – "Арсенал"