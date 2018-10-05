Председатель совета директоров "Крыльев" Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов представили Миодрага Божовича в качестве главного тренера. Фото http://www.kc-camapa.ru/

Как и предполагал "СЭ", черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером "Крыльев Советов". Ранее эту должность покинул Андрей Тихонов.

Как информирует официальный сайт самарцев, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов уже представили команде нового тренера.

Божович хорошо известен любителям российским футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал".

Также он был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была "Црвена Звезда", с которым Божович стал чемпионом Сербии.