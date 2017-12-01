Миодраг Божович: "Надеюсь, у "Арсенала" есть силы, чтобы преподнести еще один сюрприз в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что ожидает тяжелую встречу. Он также выразил надежду, что у его футболистов есть силы, чтобы преподнести еще один сюрприз.

Напомним, ранее "Арсенал" в этом сезоне обыграл "Краснодар" (1:0), "Зенит" (1:0) и ЦСКА (1:0).

– Будет очень трудно играть, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Божович. – Посмотрим, кто будет больше биться, тот и выиграет.

Поможет ли нам то, что в стартовом составе "Спартака" вышли новые футболисты? Не думаю. Наоборот, думаю, это игроки, которые получили шанс играть. Они будут больше стараться и пытаться доказать, что должны играть в "Спартаке".

Мы стараемся играть так, чтобы болельщики запомнили каждую встречу. Нормальная победа над "Спартаком" дорогого стоит, соперник сейчас находится в хорошей форме. Игра будет трудная. Надеюсь, что у нас есть силы, чтобы сделать еще один сюрприз.

"Спартак" еще не выигрывал в гостях у "Арсенала"? Дай бог, чтобы эта серия продолжилась.

Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"