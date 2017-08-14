Миодраг Божович: "Надеюсь, сегодня удача будет на стороне "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 6-го тура чемпионата России с "Уралом" выразил надежду, что удача будет на стороне его команды. Он также добавил, что полузащитник Кантемир Берхамов не был готов выйти на поле на сто процентов.

– Три поражения подряд? Да, но сегодня немного больше будем биться, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Божович. – Надеюсь, что удача будет на нашей стороне.

Отсутствие Берхамова? Он не на сто процентов был готов играть. На его месте будет Денисов. Надеюсь, он сможет полноценно его заменить.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"