Миодраг Божович: "Мотивации достаточно. Мы еще можем попасть в стыки"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович перед матчем 28-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что его команда будет стараться победить во всех оставшихся матчах чемпионата России, чтобы порадовать тульских болельщиков.



- Сегодня будет очень тяжелая игра. Мы должны показать, что являемся серьезной командой, которой нужны очки, - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".



Мотивация? Мы обязаны в каждой игре стараться выигрывать для себя и всех болельщиков тульской области. Мотивации достаточно. Также, насколько я понимаю, еще не все решено внизу и при определенных раскладах мы можем оказаться в зоне стыковых матчей.



Комбаров, Горбатенко, Григалава и Александров очень много для нас значат. Но игроки, выходящие сегодня вместо них, имеют шансы проявить себя.



Матч "Арсенал" - "Анжи начнется в 19:30 по московскому времени. ""СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.