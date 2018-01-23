Миодраг Божович: "Молодые игроки "Арсенала" справились с нагрузками"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович остался доволен итогами первой недели тренировочных сборов в турецком Белеке.

- Сборы как сборы. Погода не подводит, поле хорошее, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Божовича. - Слава Богу, никто не травмировался. Мы закладываем основы функциональной подготовки, идет аэробная работа. Мы продолжим набирать кондиции, новая неделя будет отличаться только спаррингами. Футболисты сыграют по тайму.

Они хорошо работают. Возможно, в какой-то момент было сложно выдержать физические нагрузки, но ребята справились. Посмотрим, что делать дальше. Вероятно, кто-то уйдет в аренду, кто-то останется с нами.