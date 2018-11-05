16:25 | Футбол — РПЛ

Миодраг Божович: "Матч будет тяжелым и для "Крыльев", и для "Уфы"

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Главный тренер "Крыльев Советов"  Миодраг Божович – о матче с "Уфой" в 13-м туре чемпионата России.

- В кубковой игре не использовали всех игроков, отдельным ребятам дали возможность отдохнуть, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - Надеюсь, мы успели восстановиться. Нельзя жаловаться на плотный календарь - и нам, и  "Уфе" нужны очки. Сто процентов будет тяжелый матч для обеих команд. Все равно нас когда-то прорвет, и мы начнем забивать.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Уфа - Крылья Советов

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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