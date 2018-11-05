Миодраг Божович: "Матч будет тяжелым и для "Крыльев", и для "Уфы"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович – о матче с "Уфой" в 13-м туре чемпионата России.

- В кубковой игре не использовали всех игроков, отдельным ребятам дали возможность отдохнуть, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - Надеюсь, мы успели восстановиться. Нельзя жаловаться на плотный календарь - и нам, и "Уфе" нужны очки. Сто процентов будет тяжелый матч для обеих команд. Все равно нас когда-то прорвет, и мы начнем забивать.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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