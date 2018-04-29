Миодраг Божович: "Лучше победить ЦСКА один раз, чем другую команду десять раз"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович подчеркнул, что у его команды есть мотивация на матч 29-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам специалиста, туляки могут выиграть, потому что на них не давит ответственность за результат.
- Нам нечего терять. Можем разве что проявить себя с лучшей стороны, - сказал Божович в эфире передачи "После футбола".
- Какая у вас мотивация?
- Лучше выиграть у ЦСКА один раз, чем у другой команды десять раз. Мы должны играть за Тульскую область - вот наша мотивация.
Dimik1976
А в общем то он прав, туляки свою задачу выполнили, можно и должки прошлые вернуть!
20:58