Миодраг Божович: "Лучше победить ЦСКА один раз, чем другую команду десять раз"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович подчеркнул, что у его команды есть мотивация на матч 29-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам специалиста, туляки могут выиграть, потому что на них не давит ответственность за результат.

- Нам нечего терять. Можем разве что проявить себя с лучшей стороны, - сказал Божович в эфире передачи "После футбола".

- Какая у вас мотивация?

- Лучше выиграть у ЦСКА один раз, чем у другой команды десять раз. Мы должны играть за Тульскую область - вот наша мотивация.

Расписание чемпионата России по футболу