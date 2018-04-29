20:37 | Футбол — РФПЛ

Миодраг Божович: "Лучше победить ЦСКА один раз, чем другую команду десять раз"

1

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович подчеркнул, что у его команды есть мотивация на матч 29-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам специалиста, туляки могут выиграть, потому что на них не давит ответственность за результат. 

- Нам нечего терять. Можем разве что проявить себя с лучшей стороны, - сказал Божович в эфире передачи "После футбола".

- Какая у вас мотивация?

- Лучше выиграть у ЦСКА один раз, чем у другой команды десять раз. Мы должны играть за Тульскую область - вот наша мотивация.

Расписание чемпионата России по футболу

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dimik1976

А в общем то он прав, туляки свою задачу выполнили, можно и должки прошлые вернуть!

20:58

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!