Миодраг Божович: "Левашов очень хорошо играл против "Анжи"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 28-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:1) отметил, что игра получилась зрелищной, но не простой с психологической точки зрения.

- Думаю, что игра получилась зрелищной. И они могли больше забить, и мы. Мы были чуть-чуть лучше, и поэтому выиграли. Начали игру очень хорошо, забили быстрый гол. Сегодня очень хорошо сыграл Левашов, и я очень рад за него, он молодец. Старалась вся команда, все боролись, и мы заслужили победу.

- Сегодня "Арсенал" начал играть в два нападающих - Дзюба плюс Джорджевич, и получилось как-то не очень. У этой связки есть будущее?

- Джорджевич долго не играл из-за травмы, а игру с "Зенитом" пропускал сами знаете по какой причине (по условиям арендного соглашения за его выход на поле требовалось заплатить все те же 120 тысяч евро - "СЭ"). Ему не хватило игровой практики, но не сказал бы, что все было так плохо, как вы говорите. Они создали несколько моментов, могли их, конечно, лучше использовать, но эта пара еще обязательно сыграет вместе.

- Показалось, что сегодня было много технического брака. Не давила плотность в турнирной таблице, ведь до зоны стыков было всего 5 очков? И почему команда так низко "села" в последние 15-20 минут?

- С психологической точки зрения это была очень непростая игра. Нас устраивала только победа. Понятно, что после матча с "Зенитом" все считали, что мы просто обязаны обыгрывать "Анжи", но я хочу напомнить, что мы здесь проигрывали "Тосно", "Амкару", упустили победу в игре с "Уралом". У нас есть проблемы в играх с середняками, которые больше играют в Туле вторым номером, и у нас недостаточно простора. Когда мы играем с клубами из "большой пятерки", то простора больше, мы контратакуем и всё выглядит так, что мы играем лучше. Если бы я не был тренером, мне бы сегодняшняя игра понравилась, потому что было много опасных моментов. Но как тренер я переживал.

- Сегодня по разным причинам пропускали игру ряд игроков основного состава. Кого больше не хватало на поле?

- Да всех не хватало! Комбарова, он один из наших лучших игроков в роли ассистента. Горбатенко в этом сезоне играет очень хорошо, выполняет огромный объем работы. Александров с "Зенитом" здорово сыграл. Их нам сегодня очень не хватало. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)