Миодраг Божович: "Крыльям" желательно усилить состав 4 игроками серьезного уровня"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович отметил, что команду надо усилить четырьмя футболистами серьезного уровня, чтобы избежать участия в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге. "Крылья Советов" после 14 туров занимают 13-е место в турнирной таблице.

- Понимаю, что результат пока не тот, которого все от нас ждут. Мы перестраиваем игру команды. Где-то нам пока не везет, - цитирует Божовича сайт самарского клуба. - Нам желательно усилить состав 4 игроками серьезного уровня, чтобы, как минимум, избежать стыковых матчей. Это опорный полузащитник, быстрый фланговый полузащитник, креативный атакующий хавбек, способный играть на позиции "под нападающими", создавать моменты, отдавать хороший пас, самому забивать голы. И также нужен результативный форвард.