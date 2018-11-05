Миодраг Божович: "Крылья" заслуженно победили в матче с "Уфой"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после победы в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над "Уфой" (2:1) заявил, что его команда провела хорошую игру после трудной кубковой встречи с "Краснодаром" (1:2).

– "Крылья Советов" могли повести в счете 2:0 и тогда игра была бы решена, – цитирует клубная пресс-служба Божовича. – В какой-то момент инициатива была упущена. Команда пошла всеми силами вперед в концовке и заслуженно победила "Уфу". Сложная кубковая игра повлияла на подготовку, поэтому эта победа сегодня нам была очень нужна.

– У вас перед этим матчем выбыло пять футболистов. Вы довольны ротацией? Заменившие их футболисты будут играть и дальше?

– Играть будут те, кто заслуживает.

– В концовке первого тайма вы были недовольны моментом с судейством. Что это было?

– Это игровой момент. Когда смотришь на футбол со стороны, всегда есть эмоции.

"Крылья Советов" занимают 13-е место с 14 очками после 13 игр в чемпионате России.